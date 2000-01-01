Шестернина (Иванова) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернина (Иванова) Антонина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Григорий Васильевич

Мать: Иванова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестернев Константин

Отец ребёнка: Шестернев Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестернева Наталья

Отец ребёнка: Шестернев Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестернев Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестернев Алексей

Отец ребёнка: Шестернев Неизвестно

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