Шестернина (Иванова) Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестернев Константин
Отец ребёнка: Шестернев Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестернева Наталья
Отец ребёнка: Шестернев Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестернев Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестернев Алексей
Отец ребёнка: Шестернев Неизвестно