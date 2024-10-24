Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1793
Жена: Софья Петровна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1803
Сын: Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Софья Петровна
Смерть
До 1834