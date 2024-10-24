Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1793

Жена: Софья Петровна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1803

Сын: Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Софья Петровна

Смерть
До 1834

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