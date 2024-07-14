Пилипчук Елена Даниловна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пилипчук Елена Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипчук Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пилипчук Иван Никифорович

Отец ребёнка: Пилипчук Никифор Григорьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пилипчук Фома Никифорович

Отец ребёнка: Пилипчук Никифор Григорьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пилипчук Татьяна Нификоровна

Отец ребёнка: Пилипчук Никифор Григорьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Пилипчук Дометий Никифорович

Отец ребёнка: Пилипчук Никифор Григорьевич

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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