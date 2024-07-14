Пилипчук Елена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пилипчук Иван Никифорович
Отец ребёнка: Пилипчук Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пилипчук Фома Никифорович
Отец ребёнка: Пилипчук Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пилипчук Татьяна Нификоровна
Отец ребёнка: Пилипчук Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Пилипчук Дометий Никифорович
Отец ребёнка: Пилипчук Никифор Григорьевич
Смерть
Неизвестно