Измайлова (ХусяиноваМинажетдинова) Васимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова (ХусяиноваМинажетдинова) Васимя

Место рождения

село Ендовищи

Дата рождения

30.05.1937

Дата смерти

20.04.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1937

Отец: Минажетдинов Хусяин

Мать: Минажетдинова Асьма

село Ендовищи
Рождение ребёнка
01.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Измайлов Равиль Исмаилович

село Ендовищи
Рождение ребёнка
20.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Измайлов Равиль Исмаилович

село Ендовищи
Рождение ребёнка
02.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Измайлов Равиль Исмаилович

с. Ендовищи
Смерть
20.04.2022
с. Ендовищи
Похороны
Неизвестно
с.Ендовищи
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