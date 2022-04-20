Измайлова (ХусяиноваМинажетдинова) Васимя
Место рождениясело Ендовищи
Дата рождения30.05.1937
Дата смерти20.04.2022
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1937
Отец: Минажетдинов Хусяин
Мать: Минажетдинова Асьма
село Ендовищи
Рождение ребёнка
01.10.1961
село Ендовищи
Рождение ребёнка
20.08.1963
село Ендовищи
Рождение ребёнка
02.06.1971
с. Ендовищи
Смерть
20.04.2022
с. Ендовищи
Похороны
Неизвестно
с.Ендовищи