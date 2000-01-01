Назаров Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Евстафий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ефремова Авдотья Евстафьевна

Мать ребёнка: Назарова Анисия Дмитриевна

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Назаров Гавриил Евстафьевич

Мать ребёнка: Назарова Анисия Дмитриевна

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Назаров Василий Евстафьевич

Мать ребёнка: Назарова Анисия Дмитриевна

Пензенская губерния Пензенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Анисия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Пензенская губерния Пензенский уезд
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