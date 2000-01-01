Назаров Евстафий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ефремова Авдотья Евстафьевна
Мать ребёнка: Назарова Анисия Дмитриевна
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1867
Сын: Назаров Гавриил Евстафьевич
Мать ребёнка: Назарова Анисия Дмитриевна
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1873
Сын: Назаров Василий Евстафьевич
Мать ребёнка: Назарова Анисия Дмитриевна
Пензенская губерния Пензенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пензенская губерния Пензенский уезд