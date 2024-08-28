Авдотья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Байков Сергей Спиридонович
Отец ребёнка: Байков Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Байкова Татьяна Спиридонова
Отец ребёнка: Байков Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Байков Андриан Спиридонов
Отец ребёнка: Байков Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Байкова Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Байков Спиридон Федорович
Смерть
Неизвестно