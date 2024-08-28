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Авдотья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Байков Сергей Спиридонович

Отец ребёнка: Байков Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Байкова Татьяна Спиридонова

Отец ребёнка: Байков Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Байков Андриан Спиридонов

Отец ребёнка: Байков Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Байкова Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Байков Спиридон Федорович

Смерть
Неизвестно

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