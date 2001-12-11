Залога Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1938
Дата смерти11.12.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1961
Дочь: Макеева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Залога Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
27.10.1969
Сын: Залога Федор Владимирович
Мать ребёнка: Залога Валентина Федоровна
Смерть
11.12.2001