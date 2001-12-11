Залога Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залога Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1938

Дата смерти

11.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1961

Дочь: Макеева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Залога Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
27.10.1969

Сын: Залога Федор Владимирович

Мать ребёнка: Залога Валентина Федоровна

Смерть
11.12.2001
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