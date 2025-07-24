Шабалина (Шевнина) Елизавета Абрамовна 05.04.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Шабалина (Шевнина) Елизавета Абрамовна

Автор
НС
Селезнев Н.

женский, родилась 05.04.1932, Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния

умерла До 2019, Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Отец
Шевнин Абрам Васильевич23.09.1905 г.р.
Мать
Шевнина Елена Сергеевна23.05.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1932

Отец: Шевнин Абрам Васильевич

Мать: Шевнина Елена Сергеевна

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Рождение ребёнка
После 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
После 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
После 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
До 2019
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

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