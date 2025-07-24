Шабалина (Шевнина) Елизавета Абрамовна
женский, родилась 05.04.1932, Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
умерла До 2019, Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
ОтецШевнин Абрам Васильевич23.09.1905 г.р.
МатьШевнина Елена Сергеевна23.05.1904 г.р.
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Комментарий
Рождение
05.04.1932
Отец: Шевнин Абрам Васильевич
Мать: Шевнина Елена Сергеевна
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 2019
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область