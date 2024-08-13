Кузнецов Козьма Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
01.11.1879
Бракосочетание
03.02.1899
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: (Кузнецова) Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.11.1902
Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.09.1905
Дочь: (Кузнецова) Параскева Кузьминична
Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна