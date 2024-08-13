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Кузнецов Козьма Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
01.11.1879
Бракосочетание
03.02.1899

Жена: Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: (Кузнецова) Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.11.1902

Сын: Кузнецов Филипп Кузьмич

Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.09.1905

Дочь: (Кузнецова) Параскева Кузьминична

Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна

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