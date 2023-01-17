Анна Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1775 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1784 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Архипович

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: Улита Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Архипович

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Архипович

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Архипович

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Платон Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Архипович

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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