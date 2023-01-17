Анна Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Архипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: Улита Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Архипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Архипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Архипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Сын: Платон Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Архипович
Смерть
Неизвестно