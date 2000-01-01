(Пуцыкович) Мария Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пуцыкович) Мария Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Пуцыкович Илларион Викторович

Мать: Пуцыкович Ефимия Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумак Вера

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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