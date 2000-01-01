(Пуцыкович) Мария Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумак Вера
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно