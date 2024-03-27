Шигабутдинова (Кабир Кызы) Самсинур (Калмак) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигабутдинова (Кабир Кызы) Самсинур (Калмак)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Ягаффар

Отец ребёнка: Шигабутдинов Султанетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Мухаметьян

Отец ребёнка: Шигабутдинов Султанетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Салимгарай

Отец ребёнка: Шигабутдинов Султанетдин

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Юмагужина (Султанова) Бибинур

Отец ребёнка: Шигабутдинов Султанетдин

Рождение ребёнка
1916

Сын: Султанов Гилимхан

Отец ребёнка: Шигабутдинов Султанетдин

Смерть
Неизвестно

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