Шигабутдинова (Кабир Кызы) Самсинур (Калмак)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Ягаффар
Отец ребёнка: Шигабутдинов Султанетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Мухаметьян
Отец ребёнка: Шигабутдинов Султанетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Салимгарай
Отец ребёнка: Шигабутдинов Султанетдин
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Юмагужина (Султанова) Бибинур
Отец ребёнка: Шигабутдинов Султанетдин
Рождение ребёнка
1916
Сын: Султанов Гилимхан
Отец ребёнка: Шигабутдинов Султанетдин
Смерть
Неизвестно