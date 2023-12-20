Фролова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990