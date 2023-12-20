Фролова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Александр Иванович

Смерть
1990

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