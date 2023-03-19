Голева Прасковья (Параскева) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голева Прасковья (Параскева) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голев Степан (Стефан) Георгиевич/Егорович

Рождение ребёнка
28.01.1911 ст.

Дочь: Голева Ксения Степановна

Отец ребёнка: Голев Степан (Стефан) Георгиевич/Егорович

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
№-9ж

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