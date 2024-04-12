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Мартынов Михаил Васильевич
Мартынов Михаил Васильевич
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Древо
Место рождения
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
02.11.1897
Пол
Мужской
Отец
Мартынов Василий Матвеевич
1864 г.р.
Мать
Жукова Матрена Григорьевна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1897
Отец:
Мартынов Василий Матвеевич
Мать:
Жукова Матрена Григорьевна
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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