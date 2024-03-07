Овсянникова Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1900
Дата смерти25.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.05.1926
Отец ребёнка: Мачульский Фёдор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
07.05.1933
Сын: Мачульский Феликс Фёдорович
Отец ребёнка: Мачульский Фёдор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
16.02.1938
Дочь: Гусельникова Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Мачульский Фёдор Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1991