Овсянникова Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова Фёкла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1900

Дата смерти

25.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1926

Сын: Овсяников Лев Фёдорович

Отец ребёнка: Мачульский Фёдор Варфоломеевич

Рождение ребёнка
07.05.1933

Сын: Мачульский Феликс Фёдорович

Отец ребёнка: Мачульский Фёдор Варфоломеевич

Рождение ребёнка
16.02.1938

Дочь: Гусельникова Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Мачульский Фёдор Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачульский Фёдор Варфоломеевич

Смерть
25.03.1991
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