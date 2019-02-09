Елагина (Иванова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1906
Дата смерти27.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1906
Рождение ребёнка
28.11.1925
Сын: Елагин Геннадий
Отец ребёнка: Елагин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елагин Николай Васильевич
Смерть
27.07.1981