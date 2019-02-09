Елагина (Иванова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлагина (Иванова) Мария Михайловна

Елагина (Иванова) Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1906

Дата смерти

27.07.1981

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1906

Отец: Иванов Михаил Тимофеевич

Мать: Иванова Любовь Порфирьевна

Рождение ребёнка
28.11.1925

Сын: Елагин Геннадий

Отец ребёнка: Елагин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елагин Николай Васильевич

Смерть
27.07.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close