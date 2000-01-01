Лимонова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1979
Дочь: Лимонова Вероника Владимировна
Отец ребёнка: Михайлович Лимонов
Рождение ребёнка
19.12.1979
Дочь: Лимонова Вероника Владимировна
Отец ребёнка: Михайлович Лимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлович Лимонов