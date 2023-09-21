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Славута Варфоломей Поликарпович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

25.08.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1888 ст.

Отец: Слаута Поликарп Лукич

Мать: Слаута Евфимия Ивановна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
01.09.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Поликарп Лукинов Славута и законная жена его Евфимия Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Гордий Васильев ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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