Славута Варфоломей Поликарпович
Место рождения
Дата рождения25.08.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1888 ст.
Отец: Слаута Поликарп Лукич
Мать: Слаута Евфимия Ивановна
Крещение
01.09.1888 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Поликарп Лукинов Славута и законная жена его Евфимия Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Гордий Васильев ... Показать все
Смерть
Неизвестно