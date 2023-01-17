Кудымов Кир. Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымов Кир. Егорович

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Осуждение
1924
Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Лишен избирательных прав. Основание: Протокол заседания комиссии по пересмотру списков лишенных избирательных прав в предвыборную кампанию 1924 года.
Место жительства
1924
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Место жительство - с. Верхотурье, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР.
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Увековечен в Книге памяти раскулаченных Свердловской области (интернет-ресурс)/ https://xn--80aapawgqaulx4c1c.xn--p1ai/archive/show/23437/
Смерть
Неизвестно
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