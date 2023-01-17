Кудымов Кир. Егорович
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Осуждение
1924
Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Лишен избирательных прав. Основание: Протокол заседания комиссии по пересмотру списков лишенных избирательных прав в предвыборную кампанию 1924 года.
Место жительства
1924
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Место жительство - с. Верхотурье, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР.
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Увековечен в Книге памяти раскулаченных Свердловской области (интернет-ресурс)/ https://xn--80aapawgqaulx4c1c.xn--p1ai/archive/show/23437/
Смерть
Неизвестно