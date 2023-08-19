Хава (Варда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХава (Варда)

Хава (Варда)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аджиашвили Абрам Аврам

Рождение ребёнка
1908

Сын: Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh

Отец ребёнка: Аджиашвили Абрам Аврам

Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya

Отец ребёнка: Аджиашвили Абрам Аврам

Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი

Мы используем куки для улучшения работы сайта.