Хава (Варда)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh
Отец ребёнка: Аджиашвили Абрам Аврам
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya
Отец ребёнка: Аджиашвили Абрам Аврам