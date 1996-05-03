Беляев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти03.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Беляев Иван
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
1948
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1996