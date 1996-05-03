Беляев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

03.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Беляев Иван

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1996
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