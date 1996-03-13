Баран Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1933
Дата смерти13.03.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1933
Отец: Баран Емельян Иванович
Мать: Петрушенко Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1957
Дочь: Давыденко (Баран) Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Баран (Решетняк) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.04.1958
Сын: Баран Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Баран (Решетняк) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Маслак (Баран) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Баран (Решетняк) Екатерина Фёдоровна
Смерть
13.03.1996