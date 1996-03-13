Баран Григорий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаран Григорий Емельянович

Баран Григорий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1933

Дата смерти

13.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1933

Отец: Баран Емельян Иванович

Мать: Петрушенко Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баран (Решетняк) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.03.1957

Дочь: Давыденко (Баран) Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Баран (Решетняк) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.04.1958

Сын: Баран Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Баран (Решетняк) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Маслак (Баран) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Баран (Решетняк) Екатерина Фёдоровна

Смерть
13.03.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.