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Камиль

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

05.09.1936

Дата смерти

28.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1936

Отец: Темирбулат Фазылжанович

Мать: Мариям Габбасовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адиль

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.2011
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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