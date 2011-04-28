Камиль
Место рождения
Дата рождения05.09.1936
Дата смерти28.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1936
Отец: Темирбулат Фазылжанович
Мать: Мариям Габбасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адиль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.2011