Рагозин Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Рагозин Мирон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Рагозин Спиридон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Рагозин Михаил
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно