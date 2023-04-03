Агрипена (Аграфена) Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1837
Дочь: Акилина Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Федотов
Рождение ребёнка
23.02.1840
Дочь: Евдокия Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Федотов
Рождение ребёнка
13.06.1842
Сын: Афиноген Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Федотов
Рождение ребёнка
17.12.1844
Сын: Петр Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Федотов
Рождение ребёнка
07.01.1849
Сын: Михаил Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Федотов
Рождение ребёнка
19.01.1930
Сын: Григорий Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорофей Федотов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно