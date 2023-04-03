Агрипена (Аграфена) Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипена (Аграфена) Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1837

Дочь: Акилина Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Федотов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.02.1840

Дочь: Евдокия Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Федотов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.06.1842

Сын: Афиноген Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Федотов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.12.1844

Сын: Петр Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Федотов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.01.1849

Сын: Михаил Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Федотов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.01.1930

Сын: Григорий Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Федотов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофей Федотов

Место жительства
Неизвестно
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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