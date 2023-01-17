Станов (Становов) Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станов (Становов) Николай Никитич

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Место рождения

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Станова Анна Васильевна

Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станова Анна Васильевна

Смерть
?.07.1941
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