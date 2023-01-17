Станов (Становов) Николай Никитич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Станова Анна Васильевна
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Станова Анна Васильевна
Смерть
?.07.1941