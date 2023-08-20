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Карнушин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1961

Отец: Карнушин Николай Дмитриевич

Мать: Карнушина-Шаршова Мария Павловна

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