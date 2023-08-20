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Карнушин Александр Николаевич
Карнушин Александр Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.1961
Пол
Мужской
Отец
Карнушин Николай Дмитриевич
1927 г.р.
Мать
Карнушина-Шаршова Мария Павловна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1961
Отец:
Карнушин Николай Дмитриевич
Мать:
Карнушина-Шаршова Мария Павловна
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