Федорова (Дидан) Александра Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936
Отец: Руденко Александр Митрофанович
Мать: Руденко Мария
Рождение ребёнка
11.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1961
Дочь: Игнатова Людмила ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Федоров Виктор Михайлович