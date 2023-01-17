Федорова (Дидан) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Дидан) Александра Афанасьевна

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Место рождения

Лукьяновка, Миколаївська область

Дата рождения

03.01.1936

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936

Отец: Руденко Александр Митрофанович

Мать: Руденко Мария

Лукьяновка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
11.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
15.11.1961

Дочь: Игнатова Людмила ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Федоров Виктор Михайлович

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