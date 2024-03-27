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Мишин Михаил Яковлевич

Место рождения

Горьковская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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