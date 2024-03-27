Мишин Михаил Яковлевич
Место рожденияГорьковская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно