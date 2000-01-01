Добрица Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.
Дочь: Добрица Елена Ивановна
Мать ребёнка: Добрица Зоя Никитична
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - крестьянин села Костогрызово Чалбасской волости Днепровского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрица Зоя Никитична
Смерть
Неизвестно