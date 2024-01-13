Рябцева (Хвесько) Вера Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцева (Хвесько) Вера Якимовна

Место рождения

д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
09.02.1808

Муж: Рябцев Василий Лукьянович

д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1824

Сын: Рябцев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Рябцев Василий Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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