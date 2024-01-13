Рябцева (Хвесько) Вера Якимовна
Место рожденияд. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
09.02.1808
д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1824
Отец ребёнка: Рябцев Василий Лукьянович
Смерть
Неизвестно