Александра Самуиловна Вычислено 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Александра Самуиловна

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1882

Отец: Самуил Трофимов (Трофимович)

Мать: Вера Ивановна

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1899

Муж: Николай Емельянов

Смерть
Неизвестно

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