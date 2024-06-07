Александра Самуиловна
Место рожденияд. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: Самуил Трофимов (Трофимович)
Мать: Вера Ивановна
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1899
Муж: Николай Емельянов
Смерть
Неизвестно