Холкин Виктор
Место рождения
Дата рождения12.12.1912
Дата смерти10.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1925
окончил Красноборскую сельскую школу
Работа или профессия
Между 1929 и 1931
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
рабочий, Кожевенный завод
Работа или профессия
Между 1931 и ?.06.1932
инструктор физкультуры, школа фабрично-заводской семилетки
Образование
С 1932 по 1938
6 классов начальной вечерней школы
Работа или профессия
Между ?.06.1932 и ?.03.1935
заготовитель, Потребсоюз
Работа или профессия
Между ?.05.1935 и ?.08.1938
фельдегерь, фельдегерьский отдел НКВД
Работа или профессия
С 25.12.1935 по 01.11.1962
работа в органах внутренних дел, органы МООП ТАССР
Работа или профессия
Между ?.08.1938 и ?.07.1939
инспектор, отдел фельдегерьской связи
Работа или профессия
Между ?.07.1939 и ?.02.1940
экспедитор, экспедиция НКВД ТАССР
Работа или профессия
С ?.02.1940
секретарь, отдел НКВД ТАССР
Рождение ребёнка
17.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 28.01.1963 по 03.03.1973
внутренняя охрана завода, Казанский электротехнический завод
Смерть
10.06.1989
Займищи, Ильинская волость, Казанский уезд
Причина смерти: несчастный случай - действие технического электричества
Похороны
Неизвестно
Дербышенское кладбище, уч. 2, ряд 1, ИН 237