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Холкин Виктор

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Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.12.1912

Дата смерти

10.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1925
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
окончил Красноборскую сельскую школу
Работа или профессия
Между 1929 и 1931
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
рабочий, Кожевенный завод
Работа или профессия
Между 1931 и ?.06.1932
инструктор физкультуры, школа фабрично-заводской семилетки
Образование
С 1932 по 1938
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
6 классов начальной вечерней школы
Работа или профессия
Между ?.06.1932 и ?.03.1935
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
заготовитель, Потребсоюз
Работа или профессия
Между ?.05.1935 и ?.08.1938
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
фельдегерь, фельдегерьский отдел НКВД
Работа или профессия
С 25.12.1935 по 01.11.1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
работа в органах внутренних дел, органы МООП ТАССР
Работа или профессия
Между ?.08.1938 и ?.07.1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
инспектор, отдел фельдегерьской связи
Работа или профессия
Между ?.07.1939 и ?.02.1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
экспедитор, экспедиция НКВД ТАССР
Работа или профессия
С ?.02.1940
секретарь, отдел НКВД ТАССР
Рождение ребёнка
17.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 28.01.1963 по 03.03.1973
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
внутренняя охрана завода, Казанский электротехнический завод
Смерть
10.06.1989
Займищи, Ильинская волость, Казанский уезд
Причина смерти: несчастный случай - действие технического электричества
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Дербышенское кладбище, уч. 2, ряд 1, ИН 237

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