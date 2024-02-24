Калинин Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Калинин Григорий Константинович
Мать ребёнка: Калинина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Калинин Александр Константинович
Мать ребёнка: Калинина Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Молевской