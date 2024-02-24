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Калинин Константин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Калинин Григорий Константинович

Мать ребёнка: Калинина Анна Андреевна

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Калинин Александр Константинович

Мать ребёнка: Калинина Анна Андреевна

Молевская, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Молевская, Сямженский район, Северный край
на 06.10.1915 год жил в Молевской

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