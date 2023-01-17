Потатуева Хиония (Фиона) Антоновна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Потатуев Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Потатуев Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Потатуев Илларион Афанасьевич
Отец ребёнка: Потатуев Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Потатуев Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Потатуев Афанасий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно