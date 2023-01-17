Потатуева Хиония (Фиона) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потатуева Хиония (Фиона) Антоновна

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Место рождения

Вышние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Потатуев Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Потатуев Афанасий Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Потатуев Илларион Афанасьевич

Отец ребёнка: Потатуев Афанасий Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Потатуев Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Потатуев Афанасий Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потатуев Афанасий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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