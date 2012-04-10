Звонов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1958
Дата смерти10.04.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1958
Отец: не указан
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
31.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звонова Софья Владимировна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
10.04.2012