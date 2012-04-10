Звонов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1958

Дата смерти

10.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1958

Отец: не указан

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
31.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звонова Софья Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
10.04.2012
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