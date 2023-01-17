Кислов Иван Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислов Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1868 ст.
Дочь: Кислова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
23.05.1869 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
20.02.1876 ст.
Дочь: Сакулина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно