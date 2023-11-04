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Пархоменко Трофим Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Пархоменко Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Пархоменко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Пархоменко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова-Пархоменко Вера Трофимовна

Мать ребёнка: Пархоменко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левченко-Пархоменко Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Пархоменко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1917

Дочь: Карпова-Пархоменко Варвара Трофимова

Мать ребёнка: Пархоменко Анна Ивановна

Смерть
1941

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