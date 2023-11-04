Пархоменко Трофим Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Пархоменко Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Пархоменко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Пархоменко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова-Пархоменко Вера Трофимовна
Мать ребёнка: Пархоменко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко-Пархоменко Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Пархоменко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1917
Дочь: Карпова-Пархоменко Варвара Трофимова
Мать ребёнка: Пархоменко Анна Ивановна
Смерть
1941