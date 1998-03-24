Омельченко Анатолий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1935
Дата смерти24.03.1998
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1961
Дочь: Можаровская (Омельченко) Дина Анатольевна
Мать ребёнка: Омельченко (Деркач) Елена Павловна
Рождение ребёнка
25.11.1966
Дочь: Луговцова (Омельченко) Жанна Анатольевна
Мать ребёнка: Омельченко (Деркач) Елена Павловна
Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
21.01.1971
Дочь: Забежинская (Омельченко) Стелла Анатольевна
Мать ребёнка: Омельченко (Деркач) Елена Павловна
Смерть
24.03.1998