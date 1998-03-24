Омельченко Анатолий Максимович 12.10.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Омельченко Анатолий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1935

Дата смерти

24.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1935

Отец: Омельченко Максим Александрович

Мать: Омельченко (Музыря) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омельченко (Деркач) Елена Павловна

Рождение ребёнка
19.01.1961

Дочь: Можаровская (Омельченко) Дина Анатольевна

Мать ребёнка: Омельченко (Деркач) Елена Павловна

Рождение ребёнка
25.11.1966

Дочь: Луговцова (Омельченко) Жанна Анатольевна

Мать ребёнка: Омельченко (Деркач) Елена Павловна

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
21.01.1971

Дочь: Забежинская (Омельченко) Стелла Анатольевна

Мать ребёнка: Омельченко (Деркач) Елена Павловна

Смерть
24.03.1998

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