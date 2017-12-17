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Гинтер Яков

Место рождения

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.

Дата рождения

30.05.1925

Дата смерти

17.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1925

Отец: Гинтер Адам

Мать: Гинтер Екатерина

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мина Христиановна

г. Орск Оренбургская область.
Смерть
17.12.2017
г. Дюрен, Германия
Похороны
Неизвестно
Friedhof Schaufenberg, 52477 Alsdorf
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