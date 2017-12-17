Гинтер Яков
Место рожденияхутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Дата рождения30.05.1925
Дата смерти17.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1925
Отец: Гинтер Адам
Мать: Гинтер Екатерина
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мина Христиановна
г. Орск Оренбургская область.
Смерть
17.12.2017
г. Дюрен, Германия
Похороны
Неизвестно
Friedhof Schaufenberg, 52477 Alsdorf