Васильева Пелагея Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1928
Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1937
Дочь: Гвоздева Леонида Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1940
Сын: Васильев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1940
Сын: Васильев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1944
Дочь: Фролова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич
Смерть
1983