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Васильева Пелагея Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Петр Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
02.04.1928

Сын: Васильев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
03.07.1937

Дочь: Гвоздева Леонида Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
13.09.1940

Сын: Васильев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
13.09.1940

Сын: Васильев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.1944

Дочь: Фролова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич

Смерть
1983

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