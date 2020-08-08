Дикаревская (Алёшина) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения12.09.1929
Дата смерти08.08.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1929
Отец: Алёшин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Дикаревская Раиса Анатольевна
Отец ребёнка: Дикаревский Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Дикаревский Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Дикаревский Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Дикаревская Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Дикаревский Анатолий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2020
Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище, участок №5