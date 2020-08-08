Дикаревская (Алёшина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикаревская (Алёшина) Мария Павловна

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

12.09.1929

Дата смерти

08.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1929

Отец: Алёшин Павел

Мать: не указана

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Дикаревская Раиса Анатольевна

Отец ребёнка: Дикаревский Анатолий Константинович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Дикаревский Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Дикаревский Анатолий Константинович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Дикаревская Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Дикаревский Анатолий Константинович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дикаревский Анатолий Константинович

Смерть
08.08.2020
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище, участок №5
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