Талалаев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалалаев Михаил Иванович

Талалаев Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1923

Дата смерти

17.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1950

Сын: Талалаев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Талалаева Валентина Никифоровна

Рождение ребёнка
11.05.1952

Сын: Талалаев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Талалаева Валентина Никифоровна

Рождение ребёнка
30.04.1959

Сын: Талалаев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Талалаева Валентина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талалаева Валентина Никифоровна

Смерть
17.01.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close