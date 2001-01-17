Талалаев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1923
Дата смерти17.01.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1950
Сын: Талалаев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Талалаева Валентина Никифоровна
Рождение ребёнка
11.05.1952
Сын: Талалаев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Талалаева Валентина Никифоровна
Рождение ребёнка
30.04.1959
Сын: Талалаев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Талалаева Валентина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2001