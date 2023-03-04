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Портной Шлёма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Портной Лейб

Мать: Портная ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Портной Рувим Шлёмович

Мать ребёнка: Портная Роза

Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Портной Мотвей Шлёмович

Мать ребёнка: Портная Роза

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.05.1916

Сын: Портной Борис

Мать ребёнка: Портная Роза

Осташковичи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рива

Мать ребёнка: Портная Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиля

Мать ребёнка: Портная Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Портная Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портная Роза

Смерть
13.04.1962
Речица, Речицкий район, Гомельская область
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