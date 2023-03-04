Портной Шлёма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Портной Лейб
Мать: Портная ?
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Портная Роза
Рождение ребёнка
15.12.1912
Мать ребёнка: Портная Роза
Рождение ребёнка
15.05.1916
Сын: Портной Борис
Мать ребёнка: Портная Роза
Осташковичи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рива
Мать ребёнка: Портная Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиля
Мать ребёнка: Портная Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Портная Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Портная Роза
Смерть
13.04.1962