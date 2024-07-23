Isipov / Isypov / Исыпов Marija
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исыпов Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исыпов Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исыпов Григорий Борисович
Отец ребёнка: Исыпов Борис Павлович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно