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Фамилии Нет Стефан Евфимиевич

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Фамилии Нет Евфимий Семенович

Мать: Фамилии Нет Ольга Илларионовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Фамилии Нет Ананий Стефанович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Матрона Ивановна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
4909 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анастасия Стефановна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Матрона Ивановна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Матрона Ивановна

Смерть
Неизвестно
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