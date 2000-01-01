Фамилии Нет Стефан Евфимиевич
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Фамилии Нет Ананий Стефанович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Матрона Ивановна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
4909 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анастасия Стефановна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Матрона Ивановна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно