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Тимакова Кудякова Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимаков Александр Валентинович

Отец ребёнка: Тимаков Валентин Петрович

Рождение ребёнка
18.05.1963

Сын: Тимаков Николай Валентинович

Отец ребёнка: Тимаков Валентин Петрович

Смерть
Неизвестно

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