Гронская Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гронская Зинаида Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1919

Дата смерти

16.06.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

1949 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1919

Отец: Гронский Павел

Мать: Пятокович Феодосия Степановна

Рождение ребёнка
12.04.1949

Сын: Купарев юрий никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.02.1952

Сын: Купарев александр никитич

Отец ребёнка: Купарев никита павлович

Рождение ребёнка
28.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Купарев Никита Павлович

Смерть
16.06.1989
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