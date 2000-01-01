Гронская Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1919
Дата смерти16.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1919
Отец: Гронский Павел
Рождение ребёнка
12.04.1949
Сын: Купарев юрий никитич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.02.1952
Сын: Купарев александр никитич
Отец ребёнка: Купарев никита павлович
Рождение ребёнка
28.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Купарев Никита Павлович
Смерть
16.06.1989