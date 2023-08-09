Бородулина (Прокопьева) Алена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулина (Прокопьева) Алена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопьев Алексей Валерьевич

Мать: Прокопьева Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
07.04.2014

Сын: Бородулин Максим Петрович

Отец ребёнка: Бородулин Петр Борисович

Рождение ребёнка
09.12.2016

Сын: Бородулин Марк Петрович

Отец ребёнка: Бородулин Петр Борисович

Рождение ребёнка
12.11.2021

Дочь: Бородулина Василиса Владиславовна

Отец ребёнка: Бородулин Юрий Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородулин Юрий Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородулин Петр Борисович

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