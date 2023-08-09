Бородулина (Прокопьева) Алена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.2014
Сын: Бородулин Максим Петрович
Отец ребёнка: Бородулин Петр Борисович
Рождение ребёнка
09.12.2016
Отец ребёнка: Бородулин Петр Борисович
Рождение ребёнка
12.11.2021
Дочь: Бородулина Василиса Владиславовна
Отец ребёнка: Бородулин Юрий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно